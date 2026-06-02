Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может усилиться легионером Кривбасса
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 14:44 | Обновлено 02 июня 2026, 14:49
1084
1

Шахтер может усилиться легионером Кривбасса

Андрусв Араухо может продолжить карьеру в составе донецкой команды

02 июня 2026, 14:44 | Обновлено 02 июня 2026, 14:49
1084
1 Comments
Шахтер может усилиться легионером Кривбасса
ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

Как стало известно Sport.ua, венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо привлекает внимание «Шахтера».

Донецкий клуб заинтересован в подписании 22-летнего футболиста, но предложений по трансферу пока сделано не было. Ранее из «Кривбасса» в «Шахтер» перешел другой венесуэлец – вингер Глейкер Мендоса.

Андрусв Араухо защищает цвета «Кривбасса» с лета 2025 года. За это время он успел провести 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 3 голевыми передачами.

«Шахтер» завоевал золото чемпионата Украины – команда Арды Турана набрала 72 очка. «Кривбасс» с 48 пунктами расположился на седьмой позиции таблицы.

По теме:
Григорчук заговорил о трансферах после выхода Черноморца в УПЛ
Динамо усилилось украинский голкипером
Реал усилится игроком сборной Франции. Моуриньо одобрил трансфер
Андрусв Араухо трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк инсайд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2026, 11:20 17
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Поединок состоится 2 июня не ранее 14:00 по Киеву

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02 июня 2026, 04:44 8
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01.06.2026, 16:09
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02.06.2026, 06:44
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Футбол | 02.06.2026, 14:02
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
навіщо їм ще один півзахисник, вони там і так запаковані, їм потрібні захисники.
Ответить
0
Популярные новости
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 14
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем