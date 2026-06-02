Шахтер может усилиться легионером Кривбасса

Как стало известно Sport.ua, венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо привлекает внимание «Шахтера».

Донецкий клуб заинтересован в подписании 22-летнего футболиста, но предложений по трансферу пока сделано не было. Ранее из «Кривбасса» в «Шахтер» перешел другой венесуэлец – вингер Глейкер Мендоса.

Андрусв Араухо защищает цвета «Кривбасса» с лета 2025 года. За это время он успел провести 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 3 голевыми передачами.

«Шахтер» завоевал золото чемпионата Украины – команда Арды Турана набрала 72 очка. «Кривбасс» с 48 пунктами расположился на седьмой позиции таблицы.