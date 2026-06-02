Шахтер может усилиться легионером Кривбасса
Андрусв Араухо может продолжить карьеру в составе донецкой команды
Как стало известно Sport.ua, венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо привлекает внимание «Шахтера».
Донецкий клуб заинтересован в подписании 22-летнего футболиста, но предложений по трансферу пока сделано не было. Ранее из «Кривбасса» в «Шахтер» перешел другой венесуэлец – вингер Глейкер Мендоса.
Андрусв Араухо защищает цвета «Кривбасса» с лета 2025 года. За это время он успел провести 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 3 голевыми передачами.
«Шахтер» завоевал золото чемпионата Украины – команда Арды Турана набрала 72 очка. «Кривбасс» с 48 пунктами расположился на седьмой позиции таблицы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 июня не ранее 14:00 по Киеву
Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне