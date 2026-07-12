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  4. «В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Чемпионат мира
12 июля 2026, 19:35 |
946
0

«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили

Мариано Рахой устроил расистский скандал

12 июля 2026, 19:35 |
946
0
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Getty Images/Global Images Ukraine
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До полуфинала чемпионата мира Франция – Испания еще два дня, а вне футбольного поля разгораются нешуточные страсти. Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в составе следующего соперника его команды нет французов.

Посольство Франции в Испании публично ответило политику: «Не желая вдаваться в споры, стоит привести факты: Все игроки сборной Франции – французы. Из 26 игроков 23 родились во Франции. Те трое, родившиеся за границей, также являются французами».

Сборные Франции и Испании изначально считались главными фаворитами чемпионата мира. Их матч пройдет во вторник и начнется в 22:00.

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Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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