«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили

До полуфинала чемпионата мира Франция – Испания еще два дня, а вне футбольного поля разгораются нешуточные страсти. Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в составе следующего соперника его команды нет французов.

Посольство Франции в Испании публично ответило политику: «Не желая вдаваться в споры, стоит привести факты: Все игроки сборной Франции – французы. Из 26 игроков 23 родились во Франции. Те трое, родившиеся за границей, также являются французами».

Сборные Франции и Испании изначально считались главными фаворитами чемпионата мира. Их матч пройдет во вторник и начнется в 22:00.