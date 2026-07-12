Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»

На Чемпионате мира-2026 снова разразился расистский скандал. И снова с участием сборной Франции.

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой накануне встречи испанской национальной команды с Францией в полуфинале ЧМ-2026 сделал несколько странных заявлений в адрес будущего соперника «Фурии Роха». В частности, он похвалил сборную Франции как команду очень высокого уровня, но сразу же добавил: «Тем не менее, французов в ней нет».

Говоря о результате противостояния Испании и Франции, Рахой признался, что предчувствует победу в полуфинале.

«Мы победим. Если это не поддается логике, то я доверяю своей интуиции», – отметил политик.

Рахой занимал пост премьер-министра Испании с 2011 по 2018 год. Матч Испания – Франция состоится 14 июля. В другом полуфинале сыграют Аргентина и Англия.