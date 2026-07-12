Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Чемпионат мира
12 июля 2026, 16:02 | Обновлено 12 июля 2026, 16:03
1681
8

«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной

Гранит Джака едва подобрал слова

12 июля 2026, 16:02 | Обновлено 12 июля 2026, 16:03
1681
8 Comments
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака дал развернутый комментарий после поражения в 1/4 финала против Аргентины на ЧМ-2026.

Европейцы остались вдесятером из-за удаления Бреля Эмболо и не смогли навязать борьбу в овертайме – 1:3.

– Гранит Джака, после этого досадного вылета с ЧМ красная карточка Бреля Эмболо, конечно, является главной темой для обсуждения. Как вы видели эту ситуацию?

– Сейчас, сразу после игры, тяжело подобрать правильные слова. Это очень больно для нас. Мне кажется, мы так хорошо вошли в игру, я даже чувствовал, что мы способны на большее. Но, к сожалению, таков футбол. Это огромное судейское решение, которое полностью изменило ход матча. Это очень сильно ранит.

– То, что это правило начало действовать только с этого чемпионата мира, делает ситуацию еще более досадной, не так ли?

– Правила есть правила. Мы не можем их изменить. Но этим решением арбитр просто убил игру. Это мое мнение. Я не знаю, что еще мог сделать судья в той ситуации. Но он не должен был этого делать.

– Вам уже удалось пообщаться с Брелем Эмболо?

– Он парень, который очень важен для команды как на поле, так и за его пределами. Конечно, он был жутко разочарован, у него даже были слезы на глазах. Потому что он сам не может понять, за что его выгнали с поля.

– Какая атмосфера царила в раздевалке?

– В раздевалке было очень тихо. Все были глубоко разочарованы. То, что после матча против Аргентины царит именно такая атмосфера, многое говорит о менталитете этой команды.

– Особенно во втором тайме Швейцария была явно лучше, согласны?

– Думаю, мы хорошо начали матч. Конечно, мы пропустили гол после углового. Но после этого на поле было видно только Швейцарию. В первом тайме у них больше не было никаких моментов. А во втором тайме это уже была полностью наша игра. Мы пошли на больший риск и забили. Мы отлично чувствовали себя на поле. У нас было больше энергии, было больше веры в успех.

– Сборная Швейцарии была совсем близко к тому, чтобы выходом в полуфинал написать еще одну главу в истории швейцарского футбола. Насколько сильно это ранит?

– Я считаю, что мы можем гордиться собой. Даже если не все это видят, мы продемонстрировали отличный футбол. Мы показали сильный характер и прекрасный менталитет.

– Болит ли это еще сильнее из-за того, что для некоторых игроков этот ЧМ мог стать последним в карьере?

– Конечно, у нас в команде есть возрастные игроки. Мне тоже уже исполняется 34 года. Но этот чемпионат мира доказал, что игроки даже в 39 лет могут выступать на турнирах такого уровня. Мы просто должны продолжать работать над собой, в том числе и после возвращения в свои клубы. А дальше посмотрим, что будет. Но сейчас я не заглядываю дальше завтрашнего дня. Давайте сперва вернемся к своим семьям, а затем отправимся в отпуск.

По теме:
Эрлинг ХОЛАНД: «Мы вывели Норвегию на мировой уровень»
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»
сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Гранит Джака удаление (красная карточка) Брель Эмболо судьи (арбитры)
Андрей Витренко Источник: Blick.ch
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 июля 2026, 03:31 0
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Бокс | 11 июля 2026, 23:22 8
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик

Мурат стал чемпионом мира, не проведя ни одного боя с топовым соперником...

ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
Футбол | 12.07.2026, 16:42
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Футбол | 12.07.2026, 11:05
Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Футбол | 12.07.2026, 08:44
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
гру вбила тупорила симуляція вашого темненького 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Старик Хоттабич поставив підніжку.Ми пам'ятаємо,як ці чорти проходили Україну в Лізі націй в листопаді 2020 року.
Ответить
+3
Як можна бути таким гімном, Джака?
Ответить
+3
Це вам не Україну у лізі націй вбивати.
Це вам відповідь зверху 
Ответить
+2
у месси ковид быстрее зовите кантона врача 
Ответить
0
Гру вбив ваш Єбобо, але ще можете підтягнути кантонів, може вони щось порєшають, і Аргентину знімуть зі змагань
Ответить
0
 недолугий коментар
Ответить
0
Популярные новости
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 3
Бокс
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 5
Бокс
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 46
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 29
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем