«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака дал развернутый комментарий после поражения в 1/4 финала против Аргентины на ЧМ-2026.

Европейцы остались вдесятером из-за удаления Бреля Эмболо и не смогли навязать борьбу в овертайме – 1:3.

– Гранит Джака, после этого досадного вылета с ЧМ красная карточка Бреля Эмболо, конечно, является главной темой для обсуждения. Как вы видели эту ситуацию?

– Сейчас, сразу после игры, тяжело подобрать правильные слова. Это очень больно для нас. Мне кажется, мы так хорошо вошли в игру, я даже чувствовал, что мы способны на большее. Но, к сожалению, таков футбол. Это огромное судейское решение, которое полностью изменило ход матча. Это очень сильно ранит.

– То, что это правило начало действовать только с этого чемпионата мира, делает ситуацию еще более досадной, не так ли?

– Правила есть правила. Мы не можем их изменить. Но этим решением арбитр просто убил игру. Это мое мнение. Я не знаю, что еще мог сделать судья в той ситуации. Но он не должен был этого делать.

– Вам уже удалось пообщаться с Брелем Эмболо?

– Он парень, который очень важен для команды как на поле, так и за его пределами. Конечно, он был жутко разочарован, у него даже были слезы на глазах. Потому что он сам не может понять, за что его выгнали с поля.

– Какая атмосфера царила в раздевалке?

– В раздевалке было очень тихо. Все были глубоко разочарованы. То, что после матча против Аргентины царит именно такая атмосфера, многое говорит о менталитете этой команды.

– Особенно во втором тайме Швейцария была явно лучше, согласны?

– Думаю, мы хорошо начали матч. Конечно, мы пропустили гол после углового. Но после этого на поле было видно только Швейцарию. В первом тайме у них больше не было никаких моментов. А во втором тайме это уже была полностью наша игра. Мы пошли на больший риск и забили. Мы отлично чувствовали себя на поле. У нас было больше энергии, было больше веры в успех.

– Сборная Швейцарии была совсем близко к тому, чтобы выходом в полуфинал написать еще одну главу в истории швейцарского футбола. Насколько сильно это ранит?

– Я считаю, что мы можем гордиться собой. Даже если не все это видят, мы продемонстрировали отличный футбол. Мы показали сильный характер и прекрасный менталитет.

– Болит ли это еще сильнее из-за того, что для некоторых игроков этот ЧМ мог стать последним в карьере?

– Конечно, у нас в команде есть возрастные игроки. Мне тоже уже исполняется 34 года. Но этот чемпионат мира доказал, что игроки даже в 39 лет могут выступать на турнирах такого уровня. Мы просто должны продолжать работать над собой, в том числе и после возвращения в свои клубы. А дальше посмотрим, что будет. Но сейчас я не заглядываю дальше завтрашнего дня. Давайте сперва вернемся к своим семьям, а затем отправимся в отпуск.