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  4. Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 15:47 | Обновлено 12 июля 2026, 16:04
881
0

Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»

Легенда сборной Аргентины поражен ударом Хулиана Альвареса

12 июля 2026, 15:47 | Обновлено 12 июля 2026, 16:04
881
0
Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победном матче против Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026. Аргентинская команда дожала соперника, игравшего вдесятером, в овертаймах (3:1).

Лионель не только оценил выступление своей команды, но и расхвалил двух форвардов – Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

«Я чувствую огромное счастье от этой победы, очень тяжелой победы. Для нас было важно сделать этот шаг, чтобы провести неделю спокойнее перед тем, что ждет нас впереди.

Альварес? Я только что сказал, что он забил великолепный гол, но это не первый подобный мяч в его карьере. У него уже было несколько похожих.

Это действительно был фантастический гол. У Хулиана отличный удар, и он это показал. Он доказывает это уже очень давно в «Атлетико» – в этом году забил много похожих мячей.

Я рад результату, рад, что забили и он, и Лаутаро. Нам обоим были нужны такие голы. Поэтому я очень рад за всех», – заявил Лионель.

В полуфинале, который пройдет 15 июля, аргентинцы сыграют против Англии.

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Андрей Витренко Источник: Ole
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