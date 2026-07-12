Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»
Легенда сборной Аргентины поражен ударом Хулиана Альвареса
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победном матче против Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026. Аргентинская команда дожала соперника, игравшего вдесятером, в овертаймах (3:1).
Лионель не только оценил выступление своей команды, но и расхвалил двух форвардов – Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.
«Я чувствую огромное счастье от этой победы, очень тяжелой победы. Для нас было важно сделать этот шаг, чтобы провести неделю спокойнее перед тем, что ждет нас впереди.
Альварес? Я только что сказал, что он забил великолепный гол, но это не первый подобный мяч в его карьере. У него уже было несколько похожих.
Это действительно был фантастический гол. У Хулиана отличный удар, и он это показал. Он доказывает это уже очень давно в «Атлетико» – в этом году забил много похожих мячей.
Я рад результату, рад, что забили и он, и Лаутаро. Нам обоим были нужны такие голы. Поэтому я очень рад за всех», – заявил Лионель.
В полуфинале, который пройдет 15 июля, аргентинцы сыграют против Англии.
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