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  4. В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 06:02 |
5194
4

В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник

Матвей разочаровал Шапаренко

14 июля 2026, 06:02 |
5194
4 Comments
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко в матче квалификации Лиги Европы против «Университати Клуж» (0:0) мог принять другое решение в одном из моментов у ворот соперника.

Журналист Владимир Зверов отметил, что молодой нападающий очень стремился отличиться голом, из-за чего не всегда выбирал оптимальные варианты развития атаки. По словам Зверова, один из таких эпизодов особенно разочаровал полузащитника Николая Шапаренко.

«Было немало ситуаций с Пономаренко и его решениями в штрафной площадке соперника. Наверное, кульминацией стал момент в первом тайме, когда он не отдал мяч Шапаренко. Николаю это очень не понравилось.

Мы понимаем, насколько ему было важно забить. Когда он забивает в начале игры, как это было в матче с «Кривбассом», его отпускает. Здесь этого не произошло», – сказал Зверов.

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Динамо Киев Университатя Клуж Лига Европы Николай Шапаренко Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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Комментарии 4
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Ну це вже стеля геніальності заголовочника!🤪
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+6
Шо попало
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+4
Шапаренко еще не все динамо. А вообще стыд и срам журналюге.
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+2
Сливченко продолжает обсерать Динамо за бабло ахметки. Обычное донецкое ИПСО перед ответкой с румынами. Ничего нового
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0
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