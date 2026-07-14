В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко в матче квалификации Лиги Европы против «Университати Клуж» (0:0) мог принять другое решение в одном из моментов у ворот соперника.

Журналист Владимир Зверов отметил, что молодой нападающий очень стремился отличиться голом, из-за чего не всегда выбирал оптимальные варианты развития атаки. По словам Зверова, один из таких эпизодов особенно разочаровал полузащитника Николая Шапаренко.

«Было немало ситуаций с Пономаренко и его решениями в штрафной площадке соперника. Наверное, кульминацией стал момент в первом тайме, когда он не отдал мяч Шапаренко. Николаю это очень не понравилось.

Мы понимаем, насколько ему было важно забить. Когда он забивает в начале игры, как это было в матче с «Кривбассом», его отпускает. Здесь этого не произошло», – сказал Зверов.