Определилась судьба скандального Колесника, избившего сотрудника ТЦК
Колесник может вернуться в «Колос-2»
Украинский нападающий Даниил Колесник получил возможность продолжить карьеру в клубе, который в новом сезоне дебютирует в Первой лиге.
По информации источника, 24-летний центральный нападающий проходит просмотр в составе «Колоса-2». Именно эта команда по итогам прошлого сезона заняла третье место во Второй лиге и впервые в истории завоевала право выступать во втором по силе дивизионе украинского футбола.
Напомним, в начале 2026 года имя Колесника оказалось в центре внимания после громкого инцидента с участием сотрудников ТЦК. В феврале футболист стал участником конфликта, возникшего во время попытки мобилизации другого гражданина.
На тот момент нападающий уже выступал за «Колос-2». После широкого резонанса вокруг этой ситуации клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с игроком.
Впоследствии суд избрал для футболиста меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако в марте апелляционная инстанция заменила его на личное обязательство.
После этого Колесник продолжил карьеру в «Ребеле», к которому присоединился в качестве свободного агента. До окончания сезона нападающий успел провести два матча и отличился одним забитым мячом.
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