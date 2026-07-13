Определилась судьба скандального Колесника, избившего сотрудника ТЦК

Украинский нападающий Даниил Колесник получил возможность продолжить карьеру в клубе, который в новом сезоне дебютирует в Первой лиге.

По информации источника, 24-летний центральный нападающий проходит просмотр в составе «Колоса-2». Именно эта команда по итогам прошлого сезона заняла третье место во Второй лиге и впервые в истории завоевала право выступать во втором по силе дивизионе украинского футбола.

Напомним, в начале 2026 года имя Колесника оказалось в центре внимания после громкого инцидента с участием сотрудников ТЦК. В феврале футболист стал участником конфликта, возникшего во время попытки мобилизации другого гражданина.

На тот момент нападающий уже выступал за «Колос-2». После широкого резонанса вокруг этой ситуации клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с игроком.

Впоследствии суд избрал для футболиста меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако в марте апелляционная инстанция заменила его на личное обязательство.

После этого Колесник продолжил карьеру в «Ребеле», к которому присоединился в качестве свободного агента. До окончания сезона нападающий успел провести два матча и отличился одним забитым мячом.