Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ

Украинский футболист Даниил Колесник после скандала с военнослужащими ТЦК поделился в Инстаграме благодарностью от военных.

Колесник опубликовал в сториз благодарность от 57-го отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения за 2024 год. В документе отмечается, что помощь футболиста способствует повышению морального духа личного состава и стимулирует их мотивацию защищать территориальную целостность Украины.

«Спасибо Вам за неравнодушие к проблемам военнослужащих страны, надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле защиты нашего государства от врага», — говорится в тексте благодарности.