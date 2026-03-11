Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Даниил показал благодарность от одного из подразделений Сил обороны Украины
Украинский футболист Даниил Колесник после скандала с военнослужащими ТЦК поделился в Инстаграме благодарностью от военных.
Колесник опубликовал в сториз благодарность от 57-го отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения за 2024 год. В документе отмечается, что помощь футболиста способствует повышению морального духа личного состава и стимулирует их мотивацию защищать территориальную целостность Украины.
«Спасибо Вам за неравнодушие к проблемам военнослужащих страны, надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле защиты нашего государства от врага», — говорится в тексте благодарности.
