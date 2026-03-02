Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи

Бывший нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник обратился к футбольному сообществу после того, как в сети появилось видео, на котором он якобы избивает человека в военной форме.

«Друзья, всем привет. Из-за последних событий я остался без команды и сейчас открыт для любых новых предложений и вызовов. Возможно, у кого-то есть варианты или может мне помочь – я буду очень благодарен.

Мне важно поддерживать форму, играть и не останавливаться на том, что уже имею. Буду благодарен каждому, кто сможет мне помочь», – сказал Даниил Колесник.