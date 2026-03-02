Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Украина. Премьер лига
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи

Футболист хочет найти новый клуб

Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
ФК Колос. Даниил Колесник

Бывший нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник обратился к футбольному сообществу после того, как в сети появилось видео, на котором он якобы избивает человека в военной форме.

«Друзья, всем привет. Из-за последних событий я остался без команды и сейчас открыт для любых новых предложений и вызовов. Возможно, у кого-то есть варианты или может мне помочь – я буду очень благодарен.

Мне важно поддерживать форму, играть и не останавливаться на том, что уже имею. Буду благодарен каждому, кто сможет мне помочь», – сказал Даниил Колесник.

драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
DaVinci
А ми благаємо, щоб з цього сайту нарешті прибрали цього морального ур*да Олійника
Ответить
0
turist86
Взвив купець Бабкін, шкода шуби стало
Ответить
-1
