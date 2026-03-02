Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 марта 2026, 03:32
Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине

Артем оценил скандальную ситуацию с Колесником и работником ТЦК

УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу ситуации вокруг экс-нападающего «Колоса-2» Даниила Колесника и его конфликта с представителем ТЦК.

«Я считаю, что любое насилие недопустимо – независимо от того, кто его проявляет: военные или гражданские. Все должно происходить исключительно в рамках закона. Если речь идет о проверке военно-учетных документов, то она должна проходить корректно и законно.

То, что иногда видим – когда людей задерживают силой или так называемая «бусификация» – это неправильно. Мы же не какая-то «страна 404». Но и реакция гражданских на проверку документов должна быть адекватной», – подчеркнул Федецкий.

Перший Серед Рівних в бані
Шановні ухилянти, нагадую, згідно закону від 2024 року якщо при перевірці немає при собі військово-облікових документів - здійснюється затримання особи. Якщо документи якісь є але сто років не оновлялись - це теж затримання. 
