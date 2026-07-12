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Чемпионат мира
12 июля 2026, 10:59 | Обновлено 12 июля 2026, 11:11
1572
0

ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера

Пап Тиав покинул пост главного тренера сборной Сенегала

12 июля 2026, 10:59 | Обновлено 12 июля 2026, 11:11
1572
0
ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Федерация футбола Сенегала официально объявила об уходе Папа Тиава с должности главного тренера команды. Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, в федерации сообщили, что приняли соответствующее решение по результатам заседания Исполнительного комитета «в лучших интересах сенегальского футбола».

45-летний специалист возглавил национальную команду в декабре 2024 года. Во главе команды он победил на Кубке Африки-2026. На чемпионате мира-2026 Сенегал вылетел в 1/16 финала, уступив Бельгии (2:3).

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Пап Тиав отставка сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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