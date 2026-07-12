ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера

Федерация футбола Сенегала официально объявила об уходе Папа Тиава с должности главного тренера команды. Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, в федерации сообщили, что приняли соответствующее решение по результатам заседания Исполнительного комитета «в лучших интересах сенегальского футбола».

45-летний специалист возглавил национальную команду в декабре 2024 года. Во главе команды он победил на Кубке Африки-2026. На чемпионате мира-2026 Сенегал вылетел в 1/16 финала, уступив Бельгии (2:3).