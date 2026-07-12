ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера
Пап Тиав покинул пост главного тренера сборной Сенегала
Федерация футбола Сенегала официально объявила об уходе Папа Тиава с должности главного тренера команды. Об этом пишет пресс-служба.
По официальной информации, в федерации сообщили, что приняли соответствующее решение по результатам заседания Исполнительного комитета «в лучших интересах сенегальского футбола».
45-летний специалист возглавил национальную команду в декабре 2024 года. Во главе команды он победил на Кубке Африки-2026. На чемпионате мира-2026 Сенегал вылетел в 1/16 финала, уступив Бельгии (2:3).
Communiqué de la FSF à l’issue de la réunion du Comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026 pic.twitter.com/P17O8eDz6W— FSF (@Fsfofficielle) July 12, 2026
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