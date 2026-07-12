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Чемпионат мира
12 июля 2026, 10:23 | Обновлено 12 июля 2026, 10:24
251
0

Эмболо повторил «достижение» Тотти и еще двух игроков на чемпионатах мира

Швейцарец в игре против Аргентины получил вторую желтую карточку за симуляцию

12 июля 2026, 10:23 | Обновлено 12 июля 2026, 10:24
251
0
Эмболо повторил «достижение» Тотти и еще двух игроков на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний игрок сборной Швейцарии Брель Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины получил две желтые карточки, суммарно превратившиеся в красную карточку.

Вторую желтую швейцарец получил за симуляцию.

В истории чемпионатов мира Эмболо стал лишь четвертым игроком, который вторую желтую карточку в игре получил именно за это.

Первыми тремя были итальянец Франческо Тотти (2002), мексиканец Луис Перес (2006) и ганец Асамоа Гьян (2006).

Игроки, получившие вторую желтую карточку за симуляцию в матчах чемпионатов мира

  • 2026 – Брель Эмболо (Швейцария), против Аргентины
  • 2006 – Асамоа Гьян (Гана), против Бразилии
  • 2006 – Луис Перес (Мексика), против Португалии
  • 2002 – Франческо Тотти (Италия), против Южной Кореи
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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