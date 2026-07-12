Эмболо повторил «достижение» Тотти и еще двух игроков на чемпионатах мира

29-летний игрок сборной Швейцарии Брель Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины получил две желтые карточки, суммарно превратившиеся в красную карточку.

Вторую желтую швейцарец получил за симуляцию.

В истории чемпионатов мира Эмболо стал лишь четвертым игроком, который вторую желтую карточку в игре получил именно за это.

Первыми тремя были итальянец Франческо Тотти (2002), мексиканец Луис Перес (2006) и ганец Асамоа Гьян (2006).

Игроки, получившие вторую желтую карточку за симуляцию в матчах чемпионатов мира

2026 – Брель Эмболо (Швейцария), против Аргентины

2006 – Асамоа Гьян (Гана), против Бразилии

2006 – Луис Перес (Мексика), против Португалии

2002 – Франческо Тотти (Италия), против Южной Кореи