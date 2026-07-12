Эмболо повторил «достижение» Тотти и еще двух игроков на чемпионатах мира
Швейцарец в игре против Аргентины получил вторую желтую карточку за симуляцию
29-летний игрок сборной Швейцарии Брель Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины получил две желтые карточки, суммарно превратившиеся в красную карточку.
Вторую желтую швейцарец получил за симуляцию.
В истории чемпионатов мира Эмболо стал лишь четвертым игроком, который вторую желтую карточку в игре получил именно за это.
Первыми тремя были итальянец Франческо Тотти (2002), мексиканец Луис Перес (2006) и ганец Асамоа Гьян (2006).
Игроки, получившие вторую желтую карточку за симуляцию в матчах чемпионатов мира
- 2026 – Брель Эмболо (Швейцария), против Аргентины
- 2006 – Асамоа Гьян (Гана), против Бразилии
- 2006 – Луис Перес (Мексика), против Португалии
- 2002 – Франческо Тотти (Италия), против Южной Кореи
4 - Jugadores que vieron la segunda amarilla por simulación en la @fifaworldcup_es (desde 1966):— OptaJose (@OptaJose) July 12, 2026
2002 - Francesco Totti 🇮🇹
2006 - Luis Pérez 🇲🇽
2006 - Asamoah Gyan 🇬🇭
2026 - BREEL EMBOLO 🇨🇭
Polémica. pic.twitter.com/p6nKmpUmPJ
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