Сборная Швейцарии будет доигрывать матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины в меньшинстве.

На 72-й минуте Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию. Хотя изначально главный судья поединка – португалец Жуан Пиньейру – показал горчичник Леандро Паредесу за фол против Эмболо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пиньейру пошел смотреть VAR – на этом ЧМ проверяются даже желтые карточки. И рефери увидел симуляцию от Эмболо.

За 5 мин до красной для Бреля швейцарцам удалося сравнять счет благодаря голу Дона Ндойе – 1:1.

ФОТО. Рефери показал Эмболо вторую желтую за симуляцию после просмотра VAR