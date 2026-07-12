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Чемпионат мира
12 июля 2026, 05:41 | Обновлено 12 июля 2026, 05:51
563
0

ФОТО. Рефери показал Эмболо вторую желтую за симуляцию после просмотра VAR

Брель оставил Швейцарию доигрывать матч 1/4 финала ЧМ с Аргентиной в меньшинстве

12 июля 2026, 05:41 | Обновлено 12 июля 2026, 05:51
563
0
ФОТО. Рефери показал Эмболо вторую желтую за симуляцию после просмотра VAR
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швейцарии будет доигрывать матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины в меньшинстве.

На 72-й минуте Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию. Хотя изначально главный судья поединка – португалец Жуан Пиньейру – показал горчичник Леандро Паредесу за фол против Эмболо.

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Пиньейру пошел смотреть VAR – на этом ЧМ проверяются даже желтые карточки. И рефери увидел симуляцию от Эмболо.

За 5 мин до красной для Бреля швейцарцам удалося сравнять счет благодаря голу Дона Ндойе – 1:1.

ФОТО. Рефери показал Эмболо вторую желтую за симуляцию после просмотра VAR

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фото симуляция Брель Эмболо ЧМ-2026 по футболу Леандро Паредес удаление (красная карточка) VAR сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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