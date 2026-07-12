ФОТО. Рефери показал Эмболо вторую желтую за симуляцию после просмотра VAR
Брель оставил Швейцарию доигрывать матч 1/4 финала ЧМ с Аргентиной в меньшинстве
Сборная Швейцарии будет доигрывать матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины в меньшинстве.
На 72-й минуте Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию. Хотя изначально главный судья поединка – португалец Жуан Пиньейру – показал горчичник Леандро Паредесу за фол против Эмболо.
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Пиньейру пошел смотреть VAR – на этом ЧМ проверяются даже желтые карточки. И рефери увидел симуляцию от Эмболо.
За 5 мин до красной для Бреля швейцарцам удалося сравнять счет благодаря голу Дона Ндойе – 1:1.
ФОТО. Рефери показал Эмболо вторую желтую за симуляцию после просмотра VAR
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