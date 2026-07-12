Сборная Швейцарии сравняла счет в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины.

На 67-й минуте Дан Ндойе поразил ворота аргентинцев, 1:1. Швейцарцы прижали аргентинцев во втором тайме и заслуженно восстановили паритет.

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Для Ндойе это шестой матч на ЧМ-2026 и второй гол – в 1/16 финала он отличился в игре против Алжира (2:0).

Встреча Аргентины и Швейцарии стартовала 12 июля в 04:00 по Киеву на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити.

❗️ ВИДЕО. Швейцария забила в ворота Аргентины и сравняла счет в 1/4 финала ЧМ