Месси дерзко обратился к арбитру во время матча против Швейцарии на ЧМ-2026
Лионель призвал Жоау Пиньейру относиться к нему с уважением
Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии (3:1) призвал главного арбитра встречи Жоау Пиньейру относиться к нему с уважением.
«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально – я же говорил с тобой нормально», – сказал Лео.
Национальная сборная Аргентины уверенно шагает Мундиалем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирована на среду, 15 июля.
Se ENOJÓ Messi: "Hablame bien, háblame con respeto. A mi hablame bien, yo te hablé bien" pic.twitter.com/C103Lynm40— TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026
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