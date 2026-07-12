Месси дерзко обратился к арбитру во время матча против Швейцарии на ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии (3:1) призвал главного арбитра встречи Жоау Пиньейру относиться к нему с уважением.

«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально – я же говорил с тобой нормально», – сказал Лео.

Национальная сборная Аргентины уверенно шагает Мундиалем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирована на среду, 15 июля.