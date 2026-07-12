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  4. Месси дерзко обратился к арбитру во время матча против Швейцарии на ЧМ-2026
Чемпионат мира
12 июля 2026, 07:37 |
947
2

Месси дерзко обратился к арбитру во время матча против Швейцарии на ЧМ-2026

Лионель призвал Жоау Пиньейру относиться к нему с уважением

12 июля 2026, 07:37 |
947
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Месси дерзко обратился к арбитру во время матча против Швейцарии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии (3:1) призвал главного арбитра встречи Жоау Пиньейру относиться к нему с уважением.

«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально – я же говорил с тобой нормально», – сказал Лео.

Национальная сборная Аргентины уверенно шагает Мундиалем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирована на среду, 15 июля.

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Лионель Месси Жоау Пинейру сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Та й що зухвалого в цих словах?
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Капітану команди дозволено так розмовляти
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