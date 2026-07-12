Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»

Нападающий сборной Норвегии Андреас Шельдеруп прокомментировал отмененный гол своей команды в матче 1/4 финала против Англии на ЧМ-2026.

При ничейном счете норвежцы вышли вперед на 55-й минуте, но арбитр не засчитал взятие ворот.

Причиной отмены гола стал толчок со стороны Эрлинга Холанда в грудь Эллиота Андерсона в штрафной площади.

В итоге сборная Норвегии проиграла Англии в компенсированное время – 1:2.

«Если это фол и планку судейства ставить так низко, то в противоположную сторону точно должны назначать огромное количество пенальти. Просто безумие, что такое свистят в столь важном матче. На самом деле это дикость, что решение приняли против нас.

Конечно, чувствуешь себя несправедливо обиженным. Но ведь до этого против Бразилии фортуна была на нашей стороне. Пожалуй, не стоит стоять здесь и жаловаться. Однако всегда так кажется, когда вылетаешь», – заявил Андреас.