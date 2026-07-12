Холанд отреагировал на отмененный гол, который не засчитали из-за него

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд выразил недовольство работой арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии.

Главной темой для обсуждения со стороны Эрлинга стал отмененный мяч Торбьерна Хеггема на 55-й минуте, который должен был вывести норвежцев вперед.

Арбитр не засчитал взятие ворот из-за фола Холанда в штрафной площади: нападающий толкнул Эллиота Андерсона в грудь.

В итоге Норвегия проиграла сопернику в компенсированное время, а Холанд так и не понял причину отмены гола.

«Если это штрафной, то на мне должны свистеть фолы чуть ли не в каждой дуэли, в каждом матче – потому что меня толкают и дергают постоянно. Как по мне, это слишком мелкое нарушение», – сказал Эрлинг.