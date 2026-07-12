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Чемпионат мира
12 июля 2026, 05:51 | Обновлено 12 июля 2026, 05:54
913
0

Холанд отреагировал на отмененный гол, который не засчитали из-за него

Эрлинг не согласился с решением судьи

12 июля 2026, 05:51 | Обновлено 12 июля 2026, 05:54
913
0
Холанд отреагировал на отмененный гол, который не засчитали из-за него
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд выразил недовольство работой арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии.

Главной темой для обсуждения со стороны Эрлинга стал отмененный мяч Торбьерна Хеггема на 55-й минуте, который должен был вывести норвежцев вперед.

Арбитр не засчитал взятие ворот из-за фола Холанда в штрафной площади: нападающий толкнул Эллиота Андерсона в грудь.

В итоге Норвегия проиграла сопернику в компенсированное время, а Холанд так и не понял причину отмены гола.

«Если это штрафной, то на мне должны свистеть фолы чуть ли не в каждой дуэли, в каждом матче – потому что меня толкают и дергают постоянно. Как по мне, это слишком мелкое нарушение», – сказал Эрлинг.

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сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд Эллиот Андерсон
Андрей Витренко Источник: NRK
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