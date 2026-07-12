ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся
Джуд по-дружески встретил Эрлинга
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем с шуткой встретил норвежца Эрлинга Холанда перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.
В подтрибунном помещении «Хард Рок Стэдиум» в Майами Джуд в шутку дал пинка Эрлингу, чтобы привлечь его внимание к себе.
Холанд с улыбкой на лице отреагировал на Беллингема и обнял своего друга.
Ранее Джуд и Эрлинг вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Сейчас их пути разошлись: Беллингем играет в «Реале», а Холанд – в «Манчестер Сити».
Поединок между сборными завершился победой Англии благодаря дублю Джуда (2:1).
ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся
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