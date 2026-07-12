Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем с шуткой встретил норвежца Эрлинга Холанда перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.

В подтрибунном помещении «Хард Рок Стэдиум» в Майами Джуд в шутку дал пинка Эрлингу, чтобы привлечь его внимание к себе.

Холанд с улыбкой на лице отреагировал на Беллингема и обнял своего друга.

Ранее Джуд и Эрлинг вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Сейчас их пути разошлись: Беллингем играет в «Реале», а Холанд – в «Манчестер Сити».

Поединок между сборными завершился победой Англии благодаря дублю Джуда (2:1).

ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся