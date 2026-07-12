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  4. ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся
Чемпионат мира
12 июля 2026, 05:22 |
643
1

ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся

Джуд по-дружески встретил Эрлинга

12 июля 2026, 05:22 |
643
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ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем с шуткой встретил норвежца Эрлинга Холанда перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.

В подтрибунном помещении «Хард Рок Стэдиум» в Майами Джуд в шутку дал пинка Эрлингу, чтобы привлечь его внимание к себе.

Холанд с улыбкой на лице отреагировал на Беллингема и обнял своего друга.

Ранее Джуд и Эрлинг вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Сейчас их пути разошлись: Беллингем играет в «Реале», а Холанд – в «Манчестер Сити».

Поединок между сборными завершился победой Англии благодаря дублю Джуда (2:1).

ФОТО. Беллингем дал пинка Холанду. Норвежец только улыбнулся

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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Добре що в Холанда є почуття гумору 
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