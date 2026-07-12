ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда
Эрлинг совершил фол при подаче углового
В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии арбитр Клеман Тюрпен не засчитал второй гол скандинавской команды.
На 55-й минуте Торбьорн Хеггем отправил мяч в сетку ворот англичан, однако после просмотра эпизода гол был отменен. Причиной стало нарушение правил со стороны Эрлинга Холанда во время подачи углового
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После незасчитанного гола счёт в матче остался неизменным – 1:1.
На гол Андреаса Шельдерупа, забитый в первом тайме, Англия ответила точным ударом Джуда Беллингема перед перерывом.
ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда
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