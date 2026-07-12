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  4. ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда
Чемпионат мира
12 июля 2026, 01:31 |
4973
0

ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда

Эрлинг совершил фол при подаче углового

12 июля 2026, 01:31 |
4973
0
ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии арбитр Клеман Тюрпен не засчитал второй гол скандинавской команды.

На 55-й минуте Торбьорн Хеггем отправил мяч в сетку ворот англичан, однако после просмотра эпизода гол был отменен. Причиной стало нарушение правил со стороны Эрлинга Холанда во время подачи углового

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После незасчитанного гола счёт в матче остался неизменным – 1:1.

На гол Андреаса Шельдерупа, забитый в первом тайме, Англия ответила точным ударом Джуда Беллингема перед перерывом.

ФОТО. Судья отменил гол Норвегии в ворота Англии. Все из-за Холанда

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фото сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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