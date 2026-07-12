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  4. Доминация сливочных. 19 голов игроков Реала на ЧМ-2026. Кто забивал?
Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:31 | Обновлено 12 июля 2026, 04:43
69
0

Доминация сливочных. 19 голов игроков Реала на ЧМ-2026. Кто забивал?

Вспомним всех футболистов мадридского клуба, отмечавшихся голом на нынешнем мундиале

12 июля 2026, 04:31 | Обновлено 12 июля 2026, 04:43
69
0
Доминация сливочных. 19 голов игроков Реала на ЧМ-2026. Кто забивал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал автором 18-го и 19-го голов игроков мадридского «Реала» на чемпионате мира 2026.

Произошло это в четвертьфинале против сборной Норвегии, который завершился победой англичан в компенсированное время (2:1).

Теперь «Реал» опережает «Баварию» (14 голов, 2-е место) уже на 5 мячей на ЧМ-2026.

Клубы с наибольшим количеством голов на чемпионате мира 2026 года, суммарно забитых их игроками:

  • 19 – «Реал»
  • 14 – «Бавария»

Голы игроков «Реала» на ЧМ-2026 (19):

  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 6 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 1 – Арда Гюлер (Турция)
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Андрей Витренко Источник: Opta
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