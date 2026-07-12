Доминация сливочных. 19 голов игроков Реала на ЧМ-2026. Кто забивал?
Вспомним всех футболистов мадридского клуба, отмечавшихся голом на нынешнем мундиале
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал автором 18-го и 19-го голов игроков мадридского «Реала» на чемпионате мира 2026.
Произошло это в четвертьфинале против сборной Норвегии, который завершился победой англичан в компенсированное время (2:1).
Теперь «Реал» опережает «Баварию» (14 голов, 2-е место) уже на 5 мячей на ЧМ-2026.
Клубы с наибольшим количеством голов на чемпионате мира 2026 года, суммарно забитых их игроками:
- 19 – «Реал»
- 14 – «Бавария»
Голы игроков «Реала» на ЧМ-2026 (19):
- 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 6 – Джуд Беллингем (Англия)
- 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 1 – Арда Гюлер (Турция)
18 - Los jugadores del @realmadrid han marcado 18 goles en la @fifaworldcup_es, cuatro más que los futbolistas de cualquier otro club (Bayern München - 14). Pegada. pic.twitter.com/l4yBRe6kmr— OptaJose (@OptaJose) July 11, 2026
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