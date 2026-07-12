Доминация сливочных. 19 голов игроков Реала на ЧМ-2026. Кто забивал?

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал автором 18-го и 19-го голов игроков мадридского «Реала» на чемпионате мира 2026.

Произошло это в четвертьфинале против сборной Норвегии, который завершился победой англичан в компенсированное время (2:1).

Теперь «Реал» опережает «Баварию» (14 голов, 2-е место) уже на 5 мячей на ЧМ-2026.

Клубы с наибольшим количеством голов на чемпионате мира 2026 года, суммарно забитых их игроками:

Голы игроков «Реала» на ЧМ-2026 (19):

18 - Los jugadores del @realmadrid han marcado 18 goles en la @fifaworldcup_es, cuatro más que los futbolistas de cualquier otro club (Bayern München - 14). Pegada. pic.twitter.com/l4yBRe6kmr