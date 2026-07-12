Беллингем стал третьим лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ
Вспоминаем все голы англичанина на мировых первенствах
23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды на чемпионатах мира.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии, в котором англичанин оформил дубль и принес своей команде победу (2:1).
Эти забитые мячи стали для Беллингема 6-м и 7-м на мировых первенствах. Больше полузащитника «Реала» на мундиалях забивали только два англичанина: Гарри Кейн (14) и Гари Линекер (10).
Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира:
- 14 – Гарри Кейн
- 10 – Гари Линекер
- 7 – Джуд Беллингем
- 5 – Джефф Херст
- 4 – Майкл Оуэн
- 4 – Маркус Рэшфорд
- 4 – Бобби Чарльтон
- 3 – Нэт Лофтхаус
- 3 – Букайо Сака
- 3 – Дэвид Платт
- 3 – Роджер Хант
- 3 – Стивен Джеррард
- 3 – Дэвид Бекхэм
Также Беллингем стал третьим англичанином, забившим 5 и более голов на одном чемпионате мира.
Английские футболисты с 5+ голами на одном чемпионате мира:
- Гари Линекер (1986)
- Гарри Кейн (2018 и 2026)
- Джуд Беллингем (2026)
Голы Джуда Беллингема на чемпионатах мира (7):
- 2026: Норвегия (дубль)
- 2026: Мексика (дубль)
- 2026: Панама
- 2026: Хорватия
- 2022: Иран
Most goals scored for England at the World Cup:— Squawka (@Squawka) July 11, 2026
◎ 14 - Harry Kane
◎ 10 - Gary Lineker
◉ 7 - Jude Bellingham
Superstar. 🏴 https://t.co/6SLhrgZskc pic.twitter.com/Hk9ozu1KCo
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