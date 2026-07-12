Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беллингем стал третьим лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ
Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:22 | Обновлено 12 июля 2026, 04:30
107
0

Беллингем стал третьим лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ

Вспоминаем все голы англичанина на мировых первенствах

12 июля 2026, 04:22 | Обновлено 12 июля 2026, 04:30
107
0
Беллингем стал третьим лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды на чемпионатах мира.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии, в котором англичанин оформил дубль и принес своей команде победу (2:1).

Эти забитые мячи стали для Беллингема 6-м и 7-м на мировых первенствах. Больше полузащитника «Реала» на мундиалях забивали только два англичанина: Гарри Кейн (14) и Гари Линекер (10).

Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира:

  • 14 – Гарри Кейн
  • 10 – Гари Линекер
  • 7 – Джуд Беллингем
  • 5 – Джефф Херст
  • 4 – Майкл Оуэн
  • 4 – Маркус Рэшфорд
  • 4 – Бобби Чарльтон
  • 3 – Нэт Лофтхаус
  • 3 – Букайо Сака
  • 3 – Дэвид Платт
  • 3 – Роджер Хант
  • 3 – Стивен Джеррард
  • 3 – Дэвид Бекхэм

Также Беллингем стал третьим англичанином, забившим 5 и более голов на одном чемпионате мира.

Английские футболисты с 5+ голами на одном чемпионате мира:

  • Гари Линекер (1986)
  • Гарри Кейн (2018 и 2026)
  • Джуд Беллингем (2026)

Голы Джуда Беллингема на чемпионатах мира (7):

  • 2026: Норвегия (дубль)
  • 2026: Мексика (дубль)
  • 2026: Панама
  • 2026: Хорватия
  • 2022: Иран
По теме:
Беллингем повторил достижение Хамеса Родригеса и Гари Линекера на ЧМ
ТУХЕЛЬ: Это потрясающе, но я недоволен игрой. Во всех смыслах. Нам повезло
Доминация сливочных. 19 голов игроков Реала на ЧМ-2026. Кто забивал?
сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Джуд Беллингем Гарри Кейн Гари Линекер
Андрей Витренко Источник: Squawka
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Футбол | 11 июля 2026, 08:02 14
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко

«Галатасарай» хочет взять игрока в аренду

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11 июля 2026, 04:11 26
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением

Украинец опубликовал новое видео в Instagram

Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Биатлон | 11.07.2026, 07:25
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Волейбол | 11.07.2026, 20:15
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
ВИДЕО. Неймар удивил внешним видом после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 12.07.2026, 03:25
ВИДЕО. Неймар удивил внешним видом после вылета с ЧМ-2026
ВИДЕО. Неймар удивил внешним видом после вылета с ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 3
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 48
Бокс
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
10.07.2026, 01:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем