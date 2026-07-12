Беллингем стал третьим лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ

23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды на чемпионатах мира.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии, в котором англичанин оформил дубль и принес своей команде победу (2:1).

Эти забитые мячи стали для Беллингема 6-м и 7-м на мировых первенствах. Больше полузащитника «Реала» на мундиалях забивали только два англичанина: Гарри Кейн (14) и Гари Линекер (10).

Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира:

Также Беллингем стал третьим англичанином, забившим 5 и более голов на одном чемпионате мира.

Английские футболисты с 5+ голами на одном чемпионате мира:

Голы Джуда Беллингема на чемпионатах мира (7):

Most goals scored for England at the World Cup:



◎ 14 - Harry Kane

◎ 10 - Gary Lineker

◉ 7 - Jude Bellingham



Superstar. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/6SLhrgZskc pic.twitter.com/Hk9ozu1KCo