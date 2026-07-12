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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:29 | Обновлено 12 июля 2026, 02:30
1823
0

Судья отменил пенальти в матче Англия – Норвегия. Что произошло?

После просмотра VAR судья изменил своё решение

12 июля 2026, 02:29 | Обновлено 12 июля 2026, 02:30
1823
0
Судья отменил пенальти в матче Англия – Норвегия. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии произошёл очередной резонансный эпизод с участием системы видеоповторов.

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На 99-й минуте главный арбитр Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота норвежцев. Однако после просмотра повтора с помощью VAR французский рефери изменил своё решение и отменил 11-метровый удар.

На тот момент продолжался первый дополнительный тайм, а сборная Англии вела в счёте 2:1. Героем команды стал Джуд Беллингем, который оформил дубль, забив победный на тот момент гол на 93-й минуте.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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