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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем восстановил равновесие в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Хавбек англичан отличился на второй минуте добавленного времени первого тайма, сделав счёт 1:1.

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Ранее Норвегию вперёд вывел Андреас Шельдеруп, открывший счёт на 36-й минуте встречи. Таким образом, команды ушли на перерыв при ничейном счёте – 1:1.

ВИДЕО. Его не остановить! Беллингем снова забил за Англию на ЧМ-2026