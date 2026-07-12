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  4. Каролина Мухова – Линда Носкова. Финал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Уимблдон
12 июля 2026, 00:02 |
162
0

Каролина Мухова – Линда Носкова. Финал Уимблдона-2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира

12 июля 2026, 00:02 |
162
0
Каролина Мухова – Линда Носкова. Финал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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11 июля состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Уимблдоне-2026.

Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) в напряженной борьбе за трофей обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трех сетах – 6:2, 5:7, 6:3.

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Для 21-летней чешки это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. Линда впервые в карьере завоевала трофей мейджора.

Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдонкого турнира со времене Петры Квитовой в 2011 году.

Уимблдон-2026. Трава, финал

Каролина Мухова [10] – Линда Носкова [9] – 2:6, 7:5, 3:6

Видеообзор матча

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Линда Носкова Каролина Мухова Уимблдон-2026 теннисные видеообзоры
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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