Каролина Мухова – Линда Носкова. Финал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира
11 июля состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Уимблдоне-2026.
Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) в напряженной борьбе за трофей обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трех сетах – 6:2, 5:7, 6:3.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Для 21-летней чешки это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. Линда впервые в карьере завоевала трофей мейджора.
Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдонкого турнира со времене Петры Квитовой в 2011 году.
Уимблдон-2026. Трава, финал
Каролина Мухова [10] – Линда Носкова [9] – 2:6, 7:5, 3:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Галатасарай» хочет взять игрока в аренду
В организации готовы заблокировать такое решение