Чемпион мира – 1998: «Из 104 матчей ЧМ-2026 будет 10, которые понравились»

Чемпион мира 1998 года, француз Кристоф Дюгарри раскритиковал формат мундиаля 2026 года, в котором участвуют 48 команды.

«Я ценю трудности. В 1/32 финала, в 1/16 финала и в четвертьфинале мы встречаемся с командами, которые намного уступают нам. Я говорю об этом уже много лет, но я вижу, что международный футбол год за годом деградирует.

Форматы ФИФА предлагают только регрессивные матчи. Это позволяет нам открывать для себя Кюрасао или Кабо-Верде, которые совершают сенсации, что здорово, это радует эти команды, но нам все равно скучно.

И когда мы подведем итоги в конце, из 104 матчей, возможно, будет 10, которые нам действительно понравились, 10, которые были хоть сколько-нибудь интересными, а все остальные будут бесполезны».

До полуфинала с Испанией Франция прошла Швецию, Парагвай и Марокко.