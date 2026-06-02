  4. Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»
02 июня 2026, 19:25 |
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» уступил «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов 2026 года в Будапеште, проиграв в серии пенальти. Этот результат сделал счастливым экс-игрока сборной Франции Кристофа Дюгарри.

«Мы видели выносы мяча, как «Арсенал» систематически пытался тянуть время. Это было просто невыносимо, нетерпимо. И что почти ужасно для футбола и людей, которые его любят, так это то, что они почти создали иллюзию, что, создавав так мало моментов, можно выиграть Лигу чемпионов», – заявил Дюгарри.

«Они – кучка клоунов. Они приехали с раздутым эго, а Артета говорил: «Мы победим»… Я так рад, что «Арсеналу» досталась худшая участь, и надеюсь, что если они когда-нибудь захотят выиграть, они начнут играть в футбол. Это не «Арсенал»! У этого клуба есть история, это «канониры», есть наследие, стиль футбола. Они не могут так играть, это невозможно», – добавил Дюгарри.

Гол «Арсенала» на шестой минуте стал единственным ударом команды в створ за 120 минут игры с «ПСЖ».

Оцените материал
