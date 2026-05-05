Экс-игрок сборной Франции: «Гринвуд – жалкий негодяй, пошел вон»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри не подбирал слов, критикуя игру форварда «Марселя» Мейсона Гринвуда в матче с «Нантом» (0:3).

«Этот парень был отстранен от игры, он совершил огромную ошибку, прежде чем «Марсель» подписал с ним контракт. «Марсель» рисковал, чтобы подписать его. Возможно, он больше никогда не играл бы в футбол. Все всегда делали все, чтобы подготовить этого парня к игре. Когда игры настолько важны, он бросает это тебе в лицо. Мне стыдно за него, этот парень – жалкий неудачник.

Ты лидер этой команды, все от тебя зависят. Когда тебя нет, все плачут из-за твоего отсутствия. А что ты даешь взамен, что ты даешь после всех жертв, это? Ты жалкий негодяй, пошел вон. Есть деньги, которые ты заработаешь для клуба, но никто не будет плакать из-за тебя. То, что он сделал против «Нанта», позорно. Я видел, как он шел».

Мейсон Гринвуд перешел в «Марсель» в сезоне 2024/25 после того, как в 2022 году, играя за «Манчестер Юнайтед», его обвинили в попытке изнасилования, домашнем насилии и принудительном контроле – в феврале 2023 года его девушка отозвала все обвинения. В этом сезоне у Гринвуда 25 голов и 10 результативных передач в 48 играх.