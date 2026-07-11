Экс-арбитр признался, что УЕФА и ФИФА делали коррупционные схемы в Украине

Известный в прошлом арбитр Олег Орехов рассказал, как УЕФА и ФИФА решили заработать на Евро-2012, которое проходило в Украине и Польше.

«Помните, когда Украина вместе с Польшей проводила Евро-2012, украинские власти обвиняли в том, что у нас слишком высокие цены на проживание в отелях? Так вот, ФИФА и УЕФА приезжают в каждую страну и заключают договоры со всеми отелями высшего уровня для нужд своих туристических компаний. И продает по своему усмотрению.

Поэтому все эти события показали, что Путин держит Инфантино за яйца, а сейчас его держит Трамп. То есть если ты не хочешь закончить так же, как Йозеф Блаттер (он был вынужден уйти в отставку с поста главы ФИФА из-за коррупционных схем – прим. авт.), тогда делай так, как я тебе говорю. Поэтому повторюсь: когда нас убеждают в том, что спорт вне политики, это не соответствует действительности и является полным бредом», – сказал Орехов.