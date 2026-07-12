Англия12 июля 2026, 19:44 |
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Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Стало известно, какую сделку рассматривают «красные»
12 июля 2026, 19:44 |
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Защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже этим летом и перейти в «Ливерпуль».
Парижский клуб готов отпустить украинца только при условии полноценной продажи примерно за 60 миллионов евро или аренды с обязательством выкупа.
В свою очередь «Ливерпуль» предлагает другой формат сделки. Английский клуб рассматривает только аренду с правом выкупа, а общая сумма потенциальной сделки может составить около 40–45 миллионов евро. Вариант с обязательным выкупом или немедленным полноценным трансфером мерсисайдцы пока не рассматривают.
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