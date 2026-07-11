Швейцария сыграет 11-й матч на ЧМ против сборных из Южной Америки
Вспомним результаты всех поединков швейцарской сборной против представителей КОНМЕБОЛ на ЧМ
Сборная Швейцарии в 11-й раз сыграет на чемпионатах мира против сборной из Южной Америки.
Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026, где соперником швейцарцев станет сборная Аргентины.
В предыдущих 10 поединках против представителей КОНМЕБОЛ Швейцария одержала всего 2 победы: в 2014 году над Эквадором и на текущем мундиале над Колумбией, однако только в серии послематчевых пенальти.
Со сборной Аргентины швейцарцы играли два раза на мундиалях и потерпели два поражения: в 1996 году со счетом 0:2 и в 2014 году со счетом 0:1 в дополнительное время.
Матчи сборной Швейцарии против американских сборных на чемпионатах мира
- 2026: Колумбия – 0:0 (4:3 – по пенальти)
- 2022: Бразилия – 0:1
- 2018: Бразилия – 1:1
- 2014: Аргентина – 0:1 (в дополнительное время)
- 2014: Эквадор – 2:1
- 2010: Чили – 0:1
- 1994: Колумбия – 0:2
- 1966: Аргентина – 0:2
- 1962: Чили – 1:3
- 1950: Бразилия – 2:2
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