Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцария сыграет 11-й матч на ЧМ против сборных из Южной Америки
Чемпионат мира
11 июля 2026, 21:33 |
268
0

Швейцария сыграет 11-й матч на ЧМ против сборных из Южной Америки

Вспомним результаты всех поединков швейцарской сборной против представителей КОНМЕБОЛ на ЧМ

11 июля 2026, 21:33 |
268
0
Швейцария сыграет 11-й матч на ЧМ против сборных из Южной Америки
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Швейцарии в 11-й раз сыграет на чемпионатах мира против сборной из Южной Америки.

Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026, где соперником швейцарцев станет сборная Аргентины.

В предыдущих 10 поединках против представителей КОНМЕБОЛ Швейцария одержала всего 2 победы: в 2014 году над Эквадором и на текущем мундиале над Колумбией, однако только в серии послематчевых пенальти.

Со сборной Аргентины швейцарцы играли два раза на мундиалях и потерпели два поражения: в 1996 году со счетом 0:2 и в 2014 году со счетом 0:1 в дополнительное время.

Матчи сборной Швейцарии против американских сборных на чемпионатах мира

  • 2026: Колумбия – 0:0 (4:3 – по пенальти)
  • 2022: Бразилия – 0:1
  • 2018: Бразилия – 1:1
  • 2014: Аргентина – 0:1 (в дополнительное время)
  • 2014: Эквадор – 2:1
  • 2010: Чили – 0:1
  • 1994: Колумбия – 0:2
  • 1966: Аргентина – 0:2
  • 1962: Чили – 1:3
  • 1950: Бразилия – 2:2
По теме:
«Это неприемлемо» – в сборной Англии возмущены судейством
Для Мальдини создали должность в Италии, он выберет тренера сборной
ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
чемпионат мира по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11 июля 2026, 08:42 18
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол

В организации готовы заблокировать такое решение

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11 июля 2026, 08:20 39
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины

Беленюк – об украинском чемпионе

Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Волейбол | 11.07.2026, 20:15
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Готовится новый рекордный трансфер. Челси положил глаз на суперзвезду Реала
Футбол | 11.07.2026, 22:23
Готовится новый рекордный трансфер. Челси положил глаз на суперзвезду Реала
Готовится новый рекордный трансфер. Челси положил глаз на суперзвезду Реала
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11.07.2026, 02:51
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 8
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем