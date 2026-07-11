Швейцария сыграет 11-й матч на ЧМ против сборных из Южной Америки

Сборная Швейцарии в 11-й раз сыграет на чемпионатах мира против сборной из Южной Америки.

Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026, где соперником швейцарцев станет сборная Аргентины.

В предыдущих 10 поединках против представителей КОНМЕБОЛ Швейцария одержала всего 2 победы: в 2014 году над Эквадором и на текущем мундиале над Колумбией, однако только в серии послематчевых пенальти.

Со сборной Аргентины швейцарцы играли два раза на мундиалях и потерпели два поражения: в 1996 году со счетом 0:2 и в 2014 году со счетом 0:1 в дополнительное время.

Матчи сборной Швейцарии против американских сборных на чемпионатах мира