Ван Леувен оценил поражение Кривбасса

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал о матче с «Зюлте-Варегемом» (1:2).

«Перед игрой мы понимали, что в этот раз нас жду более сильный соперник, чем в предыдущем спарринге. Команда была готова к такому вызову.

Кроме того, в последние дни к нам присоединились несколько новых футболистов, и этот матч стал хорошей возможностью увидеть их уровень в игре. Начало встречи получилось несколько нервным. В первые 15 минут нам было непросто справиться с движением соперника, но после этого команда хорошо отреагировала на подсказки тренерского штаба.

Игроки действовали увереннее, стали лучше контролировать ход игры и создали несколько хороших поводов для взятия ворот. Мы забили свой гол, но в конце матча уже после обилия замен пропустили еще раз.

В общем, я доволен и результатом, и игрой команды. Конечно, у нас еще есть моменты, над которыми нам нужно работать перед следующим поединком. Но мы двигаемся в правильном направлении.

Считаю новички проявили себя хорошо. Кое-кто работает с нами немного дольше, поэтому у него было больше времени, чтобы адаптироваться к требованиям и стилю игры команды. Другие присоединились всего несколько дней назад, но все они продемонстрировали желание работать и быстро влиться в коллектив и показать свои лучшие качества.

Мы целенаправленно формируем состав так, чтобы иметь качественную конкуренцию на каждой позиции. Наша цель – создать команду, в которой каждый футболист будет готов заменить партнера без потери качества. Мы доверяем нашим игрокам и верим, что они способны успешно выступать в чемпионате Украины.

Думаю, мы находимся на правильном пути в формировании команды, которая будет иметь здоровую конкуренцию внутри коллектива и будет готова к серьезным вызовам в новом сезоне».