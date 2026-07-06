Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Кривбасса ездят на тренировки на велосипедах»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал о ходе сборов.

– Команда уже начала работу в Нидерландах. Какие главные задачи ставите перед этим этапом подготовки?

– Как я уже говорил на прошлой неделе, мы провели первую часть сборов в Украине. Команда очень упорно трудилась. К тренировочному процессу мы привлекли много молодых игроков. Теперь мы приехали в Нидерланды, где совсем другие условия и другой климат. Когда футболисты попадают в новую среду, это придает им энтузиазм.

– Насколько важны будут контрольные матчи, и на что именно будете обращать внимание прежде всего?

– Для команды очень важно проводить спарринги. Не менее важно и то, что мы встречаемся с европейскими командами. Это всегда интересный вызов, ведь здесь другая футбольная культура и другой технический уровень игры. Такие матчи полезны для всех наших футболистов, как легионеров, так и украинских игроков. Это отличная возможность обрести новый опыт и проверить свои силы на фоне сильных соперников.

– И насколько местный климат и тренировочная инфраструктура помогают в подготовке?

– В Нидерландах есть замечательная традиция: команды и игроки ездят на тренировку велосипедом. Мне очень нравится видеть, как ребята сами по собственной инициативе едут из гостиницы к тренировочному полю на велосипедах. Это создает хорошее настроение с самого начала дня. Каждый получает удовольствие от этой короткой поездки, и это оказывает положительное влияние на атмосферу в команде.