Готовится новый рекордный трансфер. Челси положил глаз на суперзвезду Реала

«Челси» следит за ситуацией вокруг 25-летнего вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

У бразильца остался год по контракту, поэтому руководство мадридского клуба допускает уход футболиста летом, если не удастся договориться с ним о новом соглашении. Инсайдер Экрем Конур сообщает, что лондонцы на этом фоне готовы сделать «Реалу» солидное предложение. Сам футболист также не против продолжить карьеру в Англии и снова поработать с Хаби Алонсо, который ещё в прошлом сезоне возглавлял «бланкос».

На ЧМ-2026 Винисиус Жуниор провел пять матчей в составе сборной Бразилии, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Реалом» оценивается в 140 миллионов евро.

Как известно, самым дорогим трансфером лондонцев на входе стал переход Энцо Фернандеса, который перешёл в клуб в 2023 году за 121 млн. Самым дорогим трансфером в истории «Реала» стал переход Криштиану Роналду в «Ювентус» за 117 млн.