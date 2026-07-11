Челси хочет приобрести любимого футболиста Трампа после скандала на ЧМ-2026

Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения 25-летнего нападающего «Монако» и сборной США Фоларина Балогуна.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, «Монако» не против продать футболиста по финансовым соображениям. В клубе уже определились с ценой на контракт американца и нашли ему потенциальную замену.

Балогун стал всемирно известен после скандала на ЧМ-2026, где его сначала удалили с поля и дисквалифицировали за грубый фол в матче против Боснии и Герцеговины, а впоследствии восстановили в правах после личного вмешательства президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что попросил ФИФА пересмотреть отстранение Фоларина, поскольку «несправедливо», что лучший игрок американской сборной пропускает важный матч.

На ЧМ-2026 Балогун забил три гола и отдал одну голевую передачу в четырёх матчах за свою национальную команду. Его контракт с «Монако» рассчитан до 2028 года.