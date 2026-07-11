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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 21:59 |
2239
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Ротань в восторге от игрока Полесья, который не пригодился Динамо

Брагару обладает огромным потенциалом, считает тренер

11 июля 2026, 21:59 |
2239
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Ротань в восторге от игрока Полесья, который не пригодился Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал полноценный переход в команду защитника Максима Брагару.

Житомиряне выкупили контракт 23-летнего футболиста после годичной аренды. Брагару оказался не нужен киевскому клубу. Ротань не скрывал своего восторга от бывшего игрока «Динамо».

– Вы выкупили у «Динамо» контракт Брагару. Без него уже невозможно представить «Полесье»?

– Да. Во-первых, Брагару заслужил этот контракт, он помог нам завоевать бронзовые медали. Во-вторых, это очень качественный игрок с отличными индивидуальными показателями. Это важный игрок для нас, это однозначно усиление для нас, поэтому мы очень рады, что Макс сегодня с нами.

Мы будем делать все, чтобы этот игрок прогрессировал. У него очень большой потенциал, который раскрыт лишь на небольшую долю. Самое главное – чтобы это понимал и сам игрок, что свой потенциал нужно раскрывать собственным трудом на каждой тренировке и в каждой игре.

Мы стали сильнее благодаря этому, он – полноценный игрок нашей команды, и уже спокойнее, что у нас есть именно такие игроки. Это также универсальный игрок, который может играть на флангах, на позиции «десятки» или «восьмерки», а если нужно – то и на позиции крайнего защитника.

В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Полесьем» рассчитан до 2029 года.

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Максим Брагару Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы Руслан Ротань
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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А нам деревяшку Яцыка подсунули. суркис тварь верни деньги!
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