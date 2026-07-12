Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
В Турции украинца отправляют в «Галатасарай»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко уже дал согласие на переход в турецкий «Галатасарай».
По информации инсайдера Алтуна Терима, интерес стамбульского клуба к украинскому нападающему возник около 20 дней назад. Изначально «Динамо» требовало за игрока 30 млн евро и категорически отказывалось рассматривать вариант аренды.
Впрочем, благодаря настойчивости самого футболиста, его агента и усилиям «Галатасарая», переговоры продвинулись. Сейчас стороны обсуждают сделку по схеме, схожей на трансфер Лесли Угочуквы: аренда с обязательным выкупом. Общая сумма сделки может составить около 25 млн евро.
Сообщается, что Пономаренко уже согласовал условия личного контракта, а вопрос о зарплате полностью урегулирован. Переговоры между клубами продолжаются.
🚨 #SONDAKİKA | OYUNCU ZATEN GALATASARAY'A GELMEYİ KABUL EDİYOR!— Lüpen Sports (@Lupen_Sports) July 11, 2026
🗣 @altunterimos1: "Ponomarenko ile ilgili Galatasaray bir girişim yapmış.
Yaklaşık 20 gün önce bu konu gündeme gelmişti.
Dinamo Kiev tarafı 30 M€ bonservis talebinde bulundu. Kiralama formülüne ise kesinlikle… https://t.co/vC2xWlcEqA pic.twitter.com/z2WNdCAxN6
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Швед не поехал с командой на сборы
Только ссукиссы ценник вешат на игроков а на самом деле это клуб с посредственными игроками , которые только при помощи судей могут держаться в верхней части таблицы ...цена реальная на всех игроков динамо - 1000 грн
Спорт.юа почему нет конкретного маршрута Турецкого клуба. Почему вы не дорабатываете?
Це звісно не стеля його рівня, зі Стамбулу Матвій перейде в ще більший гранд. Але зараз перехід з 23-ї за силою ліги до Чемпіона ТОП-9 ліги Європи був би великим кар'єрним стрибком!