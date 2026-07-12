Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко уже дал согласие на переход в турецкий «Галатасарай».

По информации инсайдера Алтуна Терима, интерес стамбульского клуба к украинскому нападающему возник около 20 дней назад. Изначально «Динамо» требовало за игрока 30 млн евро и категорически отказывалось рассматривать вариант аренды.

Впрочем, благодаря настойчивости самого футболиста, его агента и усилиям «Галатасарая», переговоры продвинулись. Сейчас стороны обсуждают сделку по схеме, схожей на трансфер Лесли Угочуквы: аренда с обязательным выкупом. Общая сумма сделки может составить около 25 млн евро.

Сообщается, что Пономаренко уже согласовал условия личного контракта, а вопрос о зарплате полностью урегулирован. Переговоры между клубами продолжаются.