Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 08:12 | Обновлено 12 июля 2026, 09:06
10168
10

Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро

В Турции украинца отправляют в «Галатасарай»

12 июля 2026, 08:12 | Обновлено 12 июля 2026, 09:06
10168
10 Comments
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко уже дал согласие на переход в турецкий «Галатасарай».

По информации инсайдера Алтуна Терима, интерес стамбульского клуба к украинскому нападающему возник около 20 дней назад. Изначально «Динамо» требовало за игрока 30 млн евро и категорически отказывалось рассматривать вариант аренды.

Впрочем, благодаря настойчивости самого футболиста, его агента и усилиям «Галатасарая», переговоры продвинулись. Сейчас стороны обсуждают сделку по схеме, схожей на трансфер Лесли Угочуквы: аренда с обязательным выкупом. Общая сумма сделки может составить около 25 млн евро.

Сообщается, что Пономаренко уже согласовал условия личного контракта, а вопрос о зарплате полностью урегулирован. Переговоры между клубами продолжаются.

По теме:
Супряга сделал заявление по поводу своего будущего в Динамо
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Пономаренко получил рекомендацию для Галатасарая из Шахтера
Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(119)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11 июля 2026, 08:42 19
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол

В организации готовы заблокировать такое решение

Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Футбол | 11 июля 2026, 10:44 16
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан

Швед не поехал с командой на сборы

Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»
Футбол | 12.07.2026, 06:29
Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»
Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»
ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема
Футбол | 12.07.2026, 02:32
ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема
ФОТО. В ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11.07.2026, 07:49
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дімон, а Циганков з Ванатом під якими номерами гратимуть за величний Трабзонспор?)
Ответить
+11
Олінику, не набридло? От для чого оця маячня?🤪
Ответить
+3
Кому оно нужно !?
Только ссукиссы ценник вешат на игроков а на самом деле это клуб с посредственными игроками , которые только при помощи судей могут держаться в верхней части таблицы ...цена реальная на всех игроков динамо - 1000 грн
Ответить
0
А сьогодні куди?
Ответить
0
Мотю не віддамо! Він наше понад усе! Що без нього Динама буде робити? Гетру смоктати!
Ответить
-2
Усі намагаються втекти зі складу Пафосників.
Ответить
-2
Как ехать будут через Босфор потом через Одесу на Киев, или будут самолетом до Кишенева потом на Киев, или паромом Стамбул Одеса. Потом на Киев.
Спорт.юа почему нет конкретного маршрута Турецкого клуба. Почему вы не дорабатываете?
Ответить
-2
♥️🧡Галатасарай 
Це звісно не стеля його рівня, зі Стамбулу Матвій перейде в ще більший гранд. Але зараз перехід з 23-ї за силою ліги до Чемпіона ТОП-9 ліги Європи був би великим кар'єрним стрибком!
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 78
Биатлон
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 50
Бокс
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 2
Бокс
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
11.07.2026, 09:51 5
Футбол
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем