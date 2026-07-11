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11 июля 2026, 19:54 | Обновлено 11 июля 2026, 19:55
517
0

Легенда сборной Германии: «Мы на дне, нас не уважают и не боятся»

Швайнштайгер призвал быть более скромными в своих ожиданиях в отношении Клоппа

11 июля 2026, 19:54 | Обновлено 11 июля 2026, 19:55
517
0
Легенда сборной Германии: «Мы на дне, нас не уважают и не боятся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастиан Швайнштайгер
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о нынешнем уровне «Бундестима» и новости о том, что после отставки Юлиана Нагельсмана команду возглавит Юрген Клопп.

«Были ли у Немецкого футбольного союза альтернативы? Мы оказались на самом дне. Для меня Юрген Клопп – это тот пластырь, который может заживить рану. Но заживет ли она полностью – я не знаю. Нам придется еще много работать с нынешним поколением футболистов в ближайшие годы.

Немецкому футбольному союзу нужно быть немного скромнее в своих ожиданиях. Я был бы очень рад, если бы у нас снова была такая сборная, о которой другие страны говорили бы: «О, немцы очень сильны. Мы уважаем их и боимся». Но сейчас этого нет», – сказал он.

Ранее стало известно, что контракт Клоппа со сборной Германии будет рассчитан до 2030 года, включая чемпионат мира.

Швайнштайгер играл за национальную команду с 2004 по 2016 год. В составе «маншафт» он стал чемпионом мира (2014), серебряным (2008) и бронзовым (2012, 2016) призером Евро, бронзовым призером ЧМ (2006, 2010).

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Бастиан Швайнштайгер сборная Германии по футболу Юрген Клопп
Андрей Плыгун Источник: Eurosport
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