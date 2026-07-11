Чемпионат мира11 июля 2026, 17:35 | Обновлено 11 июля 2026, 18:04
1984
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ОФИЦИАЛЬНО. Клопп возвращается к работе. Договорился о контракте
Немецкий футбольный союз подтвердил
11 июля 2026, 17:35 | Обновлено 11 июля 2026, 18:04
1984
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Немецкий футбольный союз на официальном сайте сообщил, что согласовал с Юргеном Клоппом все основные детали контракта на работу со сборной Германии.
Ожидается, что договор будет подписан на следующей неделе, когда окончательно решится вопрос разрыва Клоппа с корпорацией Ред Булл, где он работал после ухода из Ливерпуля в 2024 года.
Ранее сообщалось, что наставник получит контракт до 2030 года.
Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, которого уволили после неудачи на ЧМ-2026.
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