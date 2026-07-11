Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария хочет приобрести звездного игрока Барселоны, женатого на украинке
Испания
11 июля 2026, 19:12 |
895
1

Бавария хочет приобрести звездного игрока Барселоны, женатого на украинке

Жюль Кунде может летом перебраться в Мюнхен

11 июля 2026, 19:12 |
895
1 Comments
Бавария хочет приобрести звездного игрока Барселоны, женатого на украинке
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на 27-летнего защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде.

Сообщается, что тренерский штаб чемпиона Германии хочет видеть звездного француза в составе «красных». Однако руководство клуба настаивает на том, что сначала команду должен покинуть кто-то из действующих игроков.

В «Барселоне» не против рассмотреть предложения по Кунде, однако сам футболист якобы не настроен на переход. Недавно на вопрос журналистов о своём будущем он ответил, что у него действующий контракт с «блаугранас» до 2030 года и он хочет остаться в Каталонии.

В прошлом сезоне Кунде принял участие в 47 матчах команды, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Прошлой осенью французские СМИ сообщали, что Жюль тайно женился на украинской модели Юлиане Дементьевой.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Альянс подписал семерых новичков
Если не Саудовская Аравия. Появился главный претендент на Салаха
Челси повесил ценник на игрока, который не сумел заменить Мудрика
Жюль Кунде Барселона Бавария чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11 июля 2026, 08:20 30
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины

Беленюк – об украинском чемпионе

Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Футбол | 11 июля 2026, 09:47 7
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира

Дмитрий Бабелюк оценил перспективы голкипера сборной Бельгии после матча с Испанией

Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Другие виды | 10.07.2026, 22:49
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11.07.2026, 08:42
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
Футбол | 11.07.2026, 16:54
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
у Щесны тоже жена украинка
Ответить
0
Популярные новости
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 2
Бокс
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 22
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 12
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем