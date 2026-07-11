Бавария хочет приобрести звездного игрока Барселоны, женатого на украинке

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на 27-летнего защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде.

Сообщается, что тренерский штаб чемпиона Германии хочет видеть звездного француза в составе «красных». Однако руководство клуба настаивает на том, что сначала команду должен покинуть кто-то из действующих игроков.

В «Барселоне» не против рассмотреть предложения по Кунде, однако сам футболист якобы не настроен на переход. Недавно на вопрос журналистов о своём будущем он ответил, что у него действующий контракт с «блаугранас» до 2030 года и он хочет остаться в Каталонии.

В прошлом сезоне Кунде принял участие в 47 матчах команды, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Прошлой осенью французские СМИ сообщали, что Жюль тайно женился на украинской модели Юлиане Дементьевой.