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Франция
11 июля 2026, 10:57 | Обновлено 11 июля 2026, 11:49
1018
0

ПСЖ готовит громкий трансфер. Забарный получит одноклубника из Барселоны

Ферран Торрес согласился покинуть чемпионат Испании и присоединиться к парижской команде

11 июля 2026, 10:57 | Обновлено 11 июля 2026, 11:49
1018
0
ПСЖ готовит громкий трансфер. Забарный получит одноклубника из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Форвард «Барселоны» и сборной Испании, участник чемпионата мира Ферран Торрес согласился продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщил журналист Sky Sport Лука Бендони.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне 2027-го, однако сам игрок не собирается продлевать сотрудничество, из-за чего начал переговоры с французским ПСЖ.

Испанец доволен предложенными условиями со стороны парижского клуба и надеется присоединиться к команде Луиса Энрике после завершения чемпионата мира.

Торрес провел шесть матчей на мундиале, в которых отличился одной результативной передачей и помог сборной Испании завоевать путевку в полуфинал.

В прошлом сезоне Ферран сыграл в 49 матчах, где забил 21 гол и отдал три ассиста. Трансферная стоимость нападающего составляет 50 миллионов евро.

В составе ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, одноклубником которого может стать Торрес.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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