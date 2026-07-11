ПСЖ готовит громкий трансфер. Забарный получит одноклубника из Барселоны
Ферран Торрес согласился покинуть чемпионат Испании и присоединиться к парижской команде
Форвард «Барселоны» и сборной Испании, участник чемпионата мира Ферран Торрес согласился продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщил журналист Sky Sport Лука Бендони.
Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне 2027-го, однако сам игрок не собирается продлевать сотрудничество, из-за чего начал переговоры с французским ПСЖ.
Испанец доволен предложенными условиями со стороны парижского клуба и надеется присоединиться к команде Луиса Энрике после завершения чемпионата мира.
Торрес провел шесть матчей на мундиале, в которых отличился одной результативной передачей и помог сборной Испании завоевать путевку в полуфинал.
В прошлом сезоне Ферран сыграл в 49 матчах, где забил 21 гол и отдал три ассиста. Трансферная стоимость нападающего составляет 50 миллионов евро.
В составе ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, одноклубником которого может стать Торрес.
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