«Я не герой». Легенда сборной Италии задержал вора на улице Милана
Франческо Тольдо помог задержать вора
Инструкция для хорошего вратаря: рефлексы, физическая подготовка, инстинкт. Эти качества Франческо Тольдо неизменно демонстрировал на поле на протяжении многих лет в составе «Фиорентины», «Интера» и сборной Италии. Они пригодились ему в реальной жизни в Милане, чтобы предотвратить кражу велосипеда.
Тольдо парковал свой скутер на улице Виа Аньелло в центре Милана, когда заметил подозрительную сцену: молодой человек преследовал другого на велосипеде. «Я сразу понял, что происходит», – рассказал вратарь.
«Как только парень подтвердил, что другой украл его велосипед, я вмешался на полной скорости и, толкнув его, повалил на землю».
Сегодня Тольдо отвечает за проект «Легенды Интера» и является волонтером в миланской гражданской защите. «Люди на улице узнавали меня и хотели обнять, но я не герой. Я просто сделал то, что было правильно». То есть, вернул мальчику его велосипед и предотвратил кражу.
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