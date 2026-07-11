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  4. «Я не герой». Легенда сборной Италии задержал вора на улице Милана
Италия
11 июля 2026, 18:18 |
1081
0

«Я не герой». Легенда сборной Италии задержал вора на улице Милана

Франческо Тольдо помог задержать вора

11 июля 2026, 18:18 |
1081
0
«Я не герой». Легенда сборной Италии задержал вора на улице Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тольдо
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Инструкция для хорошего вратаря: рефлексы, физическая подготовка, инстинкт. Эти качества Франческо Тольдо неизменно демонстрировал на поле на протяжении многих лет в составе «Фиорентины», «Интера» и сборной Италии. Они пригодились ему в реальной жизни в Милане, чтобы предотвратить кражу велосипеда.

Тольдо парковал свой скутер на улице Виа Аньелло в центре Милана, когда заметил подозрительную сцену: молодой человек преследовал другого на велосипеде. «Я сразу понял, что происходит», – рассказал вратарь.

«Как только парень подтвердил, что другой украл его велосипед, я вмешался на полной скорости и, толкнув его, повалил на землю».

Сегодня Тольдо отвечает за проект «Легенды Интера» и является волонтером в миланской гражданской защите. «Люди на улице узнавали меня и хотели обнять, но я не герой. Я просто сделал то, что было правильно». То есть, вернул мальчику его велосипед и предотвратил кражу.

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Франческо Тольдо
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
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