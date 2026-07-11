Челси повесил ценник на игрока, который не сумел заменить Мудрика

Руководство «Челси» приняло решение относительно будущего 22-летнего аргентинского вингера «синих» Алехандро Гарначо.

Футболист, пришедший в лондонский клуб год назад в качестве потенциальной замены украинцу Михаилу Мудрику, не произвёл впечатления на нового тренера команды Хаби Алонсо. В настоящее время он не участвует в тренировках «Челси», клуб активно работает над поиском покупателя на футболиста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, за игрока хотят получить не менее 50 миллионов евро. Другие источники отмечают, что клуб не рассматривает варианты с арендой футболиста.

В прошлом сезоне Гарначо забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 43 матчах за «Челси». Его контракт с клубом рассчитан до 2032 года.