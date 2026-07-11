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Англия
11 июля 2026, 16:26 | Обновлено 11 июля 2026, 17:43
509
0

Челси повесил ценник на игрока, который не сумел заменить Мудрика

За Гарначо просят 50 миллионов евро

11 июля 2026, 16:26 | Обновлено 11 июля 2026, 17:43
509
0
Челси повесил ценник на игрока, который не сумел заменить Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо
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Руководство «Челси» приняло решение относительно будущего 22-летнего аргентинского вингера «синих» Алехандро Гарначо.

Футболист, пришедший в лондонский клуб год назад в качестве потенциальной замены украинцу Михаилу Мудрику, не произвёл впечатления на нового тренера команды Хаби Алонсо. В настоящее время он не участвует в тренировках «Челси», клуб активно работает над поиском покупателя на футболиста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, за игрока хотят получить не менее 50 миллионов евро. Другие источники отмечают, что клуб не рассматривает варианты с арендой футболиста.

В прошлом сезоне Гарначо забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 43 матчах за «Челси». Его контракт с клубом рассчитан до 2032 года.

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Алехандро Гарначо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Михаил Мудрик
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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