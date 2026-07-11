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Англия
11 июля 2026, 10:09 | Обновлено 11 июля 2026, 10:16
136
0

Британский журналист: «Мудрик находится в том самом чистилище»

Лиам Твоми поделился информацией о допинговом деле украинца

11 июля 2026, 10:09 | Обновлено 11 июля 2026, 10:16
136
0
Британский журналист: «Мудрик находится в том самом чистилище»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Британский журналист Лиам Твоми прокомментировал ситуацию с допинговым делом украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который ранее был дисквалифицирован на четыре года.

«Во время последнего разговора на эту тему мне сказали, что в течение следующих двух-трех недель могут произойти определенные изменения. К сожалению, конкретных подробностей не было, но мы находимся на этапе рассмотрения в CAS, который является завершающим этапом. Дальнейшего обжалования нет – решение Спортивного арбитражного суда является окончательным.

Поэтому независимо от того, будет ли назначено слушание или нет, Мудрик точно будет знать, в каком он положении: оправдан ли он, или скорректировали ли срок дисквалификации, или он просто должен отбыть остаток этого четырехлетнего срока, который ему назначила Футбольная ассоциация, о чем никому не сообщила.

И тогда все смогут двигаться дальше, имея немного больше информации и ощущения завершенности, но сейчас, по моему мнению, он все еще находится в том самом «чистилище», в котором был, когда я наблюдал за его тренировкой несколько месяцев назад», – сказал Твоми в эфире подкаста Straight Outta Cobham.

Сообщалось, что журналист Бен Джейкобс раскрыл детали допингового дела Мудрика.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация
Антон Романенко Источник: The Chelsea Chronicle
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