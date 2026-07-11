Британский журналист: «Мудрик находится в том самом чистилище»

Британский журналист Лиам Твоми прокомментировал ситуацию с допинговым делом украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который ранее был дисквалифицирован на четыре года.

«Во время последнего разговора на эту тему мне сказали, что в течение следующих двух-трех недель могут произойти определенные изменения. К сожалению, конкретных подробностей не было, но мы находимся на этапе рассмотрения в CAS, который является завершающим этапом. Дальнейшего обжалования нет – решение Спортивного арбитражного суда является окончательным.

Поэтому независимо от того, будет ли назначено слушание или нет, Мудрик точно будет знать, в каком он положении: оправдан ли он, или скорректировали ли срок дисквалификации, или он просто должен отбыть остаток этого четырехлетнего срока, который ему назначила Футбольная ассоциация, о чем никому не сообщила.

И тогда все смогут двигаться дальше, имея немного больше информации и ощущения завершенности, но сейчас, по моему мнению, он все еще находится в том самом «чистилище», в котором был, когда я наблюдал за его тренировкой несколько месяцев назад», – сказал Твоми в эфире подкаста Straight Outta Cobham.

Сообщалось, что журналист Бен Джейкобс раскрыл детали допингового дела Мудрика.