Стало известно, какую задачу Буткевич поставил перед Ротанем

Наставник Полесья Руслан Ротань подтвердил, что что в новом сезоне перед командой будет стоять задача занять второе место в чемпионате Украины.

«Буткевич сказал, что задача в сезоне – второе место? Да, нужно двигаться шаг за шагом. Президент праивльно говорит, что нужно развиваться постепенно».

«Однако все понимают, что нужно смотреть выше, чтобы бороться в итоге с Шахтером, с Динамо», – сказал Ротань.

Минувший сезон команда закончила третьей.