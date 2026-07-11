Украина. Премьер лига11 июля 2026, 13:20 | Обновлено 11 июля 2026, 13:21
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Стало известно, какую задачу Буткевич поставил перед Ротанем
Ротань подтвердил, что это второе место в УПЛ
11 июля 2026, 13:20 | Обновлено 11 июля 2026, 13:21
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Наставник Полесья Руслан Ротань подтвердил, что что в новом сезоне перед командой будет стоять задача занять второе место в чемпионате Украины.
«Буткевич сказал, что задача в сезоне – второе место? Да, нужно двигаться шаг за шагом. Президент праивльно говорит, что нужно развиваться постепенно».
«Однако все понимают, что нужно смотреть выше, чтобы бороться в итоге с Шахтером, с Динамо», – сказал Ротань.
Минувший сезон команда закончила третьей.
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