Коуч Бельгии объяснил поражение от Испании, заговорив о травме Куртуа

Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия поделился эмоциями после поражения своей команды от Испании (1:2) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Мы смотрели испанцам прямо в глаза и заставили их усомниться в себе, особенно после того, как сравняли счет. Жаль, что нам не удалось довести матч до дополнительного времени. Все решили мелочи. Мы допустили несколько ошибок, а против такой команды, как Испания, этого делать нельзя. Им нельзя дарить подарки.

Молодые игроки должны извлечь из этого урок. Именно эти ошибки стоили нам продолжения борьбы на турнире. Но мы остаемся единым коллективом и не собираемся ни на кого указывать пальцем. Я по-настоящему горжусь своими футболистами.

Мы показали, что Бельгия была одной из лучших команд чемпионата мира. Возможно, мы могли пройти еще дальше, мы были очень близки к этому, но нужно смириться с тем, что наше происшествие закончилось здесь.

Мы подарили бельгийскому народу мечту. Было невероятно приятно видеть кадры из Бельгии и фан-зон после победы над США. Все двенадцать миллионов бельгийцев поддерживали эту команду. Именно этого я хотел добиться, когда начинал работу с «Красными дьяволами».

Конечно травмы не сыграли нам на руку. Юри Тилеманс получил повреждение еще во время разминки, затем поле было вынуждено покинуть Тибо Куртуа, Кевин де Брюйне также не смог доиграть матч до конца», – сказал Гарсия.