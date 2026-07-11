Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции
Чемпионат мира
11 июля 2026, 07:24 | Обновлено 11 июля 2026, 08:42
1137
0

Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции

Ламин заявил, что он очень счастлив

11 июля 2026, 07:24 | Обновлено 11 июля 2026, 08:42
1137
0
Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции
Getty Images/Global Images Ukraine.
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер национальной сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы своей команды над сборной Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Мы очень счастливы быть в полуфинале. Мы находимся здесь уже много дней и хотим дойти до самого конца.

У нас было значительное преимущество, и эпизод с пропущенным мячом оказался довольно странной ситуацией, поскольку он случился во время нашего лучшего отрезка в игре.

Может показаться, что мы не играем в очень красивый футбол, но никто не пытается играть с нами на равных, все отсиживаются в обороне, однако в итоге мы одерживаем победу.

Если им [сборной Франции] и стоит кого-то бояться, это нас, ведь именно мы выбили их [на Евро-2024]. Мы две лучшие сборные мира, по-моему, вообще лучшие, и мы совсем не чувствуем страха», – сказал Ямаль.

Национальная сборная Испании уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуенте квалифицировались в полуфинал турнира, где сыграют против команды Франции. Матч Франция – Испании запланирован на вторник, 14 июля. Старт встречи – 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Винисиус выступил с заявлением после провала сборной Бразилии на ЧМ-2026
Коуч сборной Испании заговорил о Франции после игры с Бельгией на ЧМ-2026
ФОТО. Пенелопа Крус и Брэд Питт посетили матч чемпионата мира
Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11 июля 2026, 04:11 12
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением

Украинец опубликовал новое видео в Instagram

ФОТО. В Росарио сделали особенный подарок для Лионеля Месси
Футбол | 11 июля 2026, 07:31 0
ФОТО. В Росарио сделали особенный подарок для Лионеля Месси
ФОТО. В Росарио сделали особенный подарок для Лионеля Месси

В родном городе Месси восстановили гигантский мурал

Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Футбол | 10.07.2026, 08:13
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Биатлон | 11.07.2026, 07:25
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Футбол | 10.07.2026, 10:18
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем