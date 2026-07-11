Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции

Лидер национальной сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы своей команды над сборной Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Мы очень счастливы быть в полуфинале. Мы находимся здесь уже много дней и хотим дойти до самого конца.

У нас было значительное преимущество, и эпизод с пропущенным мячом оказался довольно странной ситуацией, поскольку он случился во время нашего лучшего отрезка в игре.

Может показаться, что мы не играем в очень красивый футбол, но никто не пытается играть с нами на равных, все отсиживаются в обороне, однако в итоге мы одерживаем победу.

Если им [сборной Франции] и стоит кого-то бояться, это нас, ведь именно мы выбили их [на Евро-2024]. Мы две лучшие сборные мира, по-моему, вообще лучшие, и мы совсем не чувствуем страха», – сказал Ямаль.

Национальная сборная Испании уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуенте квалифицировались в полуфинал турнира, где сыграют против команды Франции. Матч Франция – Испании запланирован на вторник, 14 июля. Старт встречи – 22:00 по киевскому времени.