Тибо КУРТУА: «Это фантастический вратарь с большим будущим»
Футболист похвалил Ламменса
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа выразил слова поддержки Сенне Ламменсу, который заменил его в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании.
«Сенне Ламменс – фантастический вратарь с большим будущим. Этот момент сделает его только сильнее», — сказал Куртуа.
Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду. По словам 34-летнего голкипера, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборе на чемпионат Европы-2028.
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