Тибо КУРТУА: «Это фантастический вратарь с большим будущим»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа выразил слова поддержки Сенне Ламменсу, который заменил его в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании.

«Сенне Ламменс – фантастический вратарь с большим будущим. Этот момент сделает его только сильнее», — сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду. По словам 34-летнего голкипера, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборе на чемпионат Европы-2028.