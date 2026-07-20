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  4. Тибо КУРТУА: «Это фантастический вратарь с большим будущим»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 06:32 |
1332
0

Тибо КУРТУА: «Это фантастический вратарь с большим будущим»

Футболист похвалил Ламменса

20 июля 2026, 06:32 |
1332
0
Тибо КУРТУА: «Это фантастический вратарь с большим будущим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа выразил слова поддержки Сенне Ламменсу, который заменил его в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании.

«Сенне Ламменс – фантастический вратарь с большим будущим. Этот момент сделает его только сильнее», — сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду. По словам 34-летнего голкипера, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборе на чемпионат Европы-2028.

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сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа ЧМ-2026 по футболу Сенне Ламменс
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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