Янник Синнер – Новак Джокович. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор

10 июля лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл легендарного серба Новака Джоковича (ATP 8) в полуфинале Уимблдона-2026.

Синнер одолел Новака в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 6:4, 6:4, 6:4.

Это была 12-я очная встреча соперников. Янник в седьмой раз обыграл серба.

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Синнер в шаге от второго трофея на Уимблдоне. В финале Янник встретится с Александром Зверевым.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7] – 6:4, 6:4, 6:4

Видеообзор матча