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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор
Уимблдон
10 июля 2026, 23:24 | Обновлено 10 июля 2026, 23:25
52
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала мужского одиночного разряда

10 июля 2026, 23:24 | Обновлено 10 июля 2026, 23:25
52
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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10 июля лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл легендарного серба Новака Джоковича (ATP 8) в полуфинале Уимблдона-2026.

Синнер одолел Новака в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 6:4, 6:4, 6:4.

Это была 12-я очная встреча соперников. Янник в седьмой раз обыграл серба.

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Синнер в шаге от второго трофея на Уимблдоне. В финале Янник встретится с Александром Зверевым.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7] – 6:4, 6:4, 6:4

Видеообзор матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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