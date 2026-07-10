Янник Синнер – Новак Джокович. Полуфинал Уимблдона-2026. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала мужского одиночного разряда
10 июля лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл легендарного серба Новака Джоковича (ATP 8) в полуфинале Уимблдона-2026.
Синнер одолел Новака в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 6:4, 6:4, 6:4.
Это была 12-я очная встреча соперников. Янник в седьмой раз обыграл серба.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Синнер в шаге от второго трофея на Уимблдоне. В финале Янник встретится с Александром Зверевым.
Уимблдон-2026. 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7] – 6:4, 6:4, 6:4
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта сыграет на WTA 1000 в Торонто
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua