ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного
Марио Хила меняет «Лацио» на «Милан»
Защитник Марио Хила официально завершил свой переход в «Милан», покинув «Лацио» за 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. При этом 50% суммы трансфера достанется его бывшему клубу, «Реалу» из Мадрида.
Защитник является воспитанником молодежной академии «Реала» и был продан в «Лацио» за 6 миллионов евро летом 2022 года.
Хиле исполнится 26 лет в следующем месяце, и он также вел переговоры с «Наполи», «Ювентусом» и «Аталантой», но предпочел проект, предложенный ему «россонери» и их новым тренером Рубеном Аморимом.
Хила провел 120 матчей за «Лацио». Его контракт с «орлами» был рассчитан еще на год.
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