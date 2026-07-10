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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного
Италия
10 июля 2026, 20:34 |
1684
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного

Марио Хила меняет «Лацио» на «Милан»

10 июля 2026, 20:34 |
1684
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Хила
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Защитник Марио Хила официально завершил свой переход в «Милан», покинув «Лацио» за 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. При этом 50% суммы трансфера достанется его бывшему клубу, «Реалу» из Мадрида.

Защитник является воспитанником молодежной академии «Реала» и был продан в «Лацио» за 6 миллионов евро летом 2022 года.

Хиле исполнится 26 лет в следующем месяце, и он также вел переговоры с «Наполи», «Ювентусом» и «Аталантой», но предпочел проект, предложенный ему «россонери» и их новым тренером Рубеном Аморимом.

Хила провел 120 матчей за «Лацио». Его контракт с «орлами» был рассчитан еще на год.

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Марио Хила Милан Лацио Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Реал Мадрид
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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