ВАЩУК: «Динамо на голову выше Университати, поэтому нужно брать этот матч»

Бывший центральный защитник сборной Украины и «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал ничью киевлян в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы против «Университати» (0:0).

– Насколько вы удивлены таким результатом матча?

– Конечно, удивлен, потому что «Динамо» лучше выглядело, чем «Университатя». Хотелось бы, чтобы забили голик. Наверное, как и все желали.

– Чего именно не хватило «Динамо» для победы?

– Качественных футболистов, которые могут качественно играть вперед, принимать решения и не бить вверх на трибуны, а попадать по воротам.

– Как вы можете оценить эту игру, учитывая, что это был первый матч сезона?

– Мы можем развивать разговор о том, что команда входит-выходит из предсезонной подготовки, что нужно 3 года на то, чтобы команда построилась, но времени нет. Сегодня есть еврокубки, и их нужно брать. Братья и выходить дальше. Так было раньше в «Динамо». На сегодняшний день немного тяжелее по исполнителям. Это первая официальная игра сезона, поэтому, может, где-то перенервничали. Увидим, как сыграют вторую игру, ведь им нужно двигаться вперед.

– Ожидаете ли вы появления Мунгенге в ответном матче?

– Я не знаю его. Кто придет – пусть показывает игру. А кто он, что он – я не знаю, кто это.

– Что нужно исправить во втором матче, чтобы дожать соперника?

– Во-первых, попадать в створ ворот, отдельным футболистам больше брать на себя игру возле штрафной и показывать класс. «Динамо» на голову выше «Университати», поэтому нужно брать этот матч.

– Какой у вас прогноз на ответный матч?

– Если я так говорю, то, наверное, чтобы выиграли. 1:0, 2:0, 2:1. Хотелось бы, чтобы был сухой матч, а сопернику забили как можно больше, – сказал Ващук.

Ответный матч состоится 16 июля.