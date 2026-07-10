ВАЩУК: «Динамо на голову выше Университати, поэтому нужно брать этот матч»
Владислав Ващук подверг критике игру «Динамо» на старте еврокубков
Бывший центральный защитник сборной Украины и «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал ничью киевлян в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы против «Университати» (0:0).
– Насколько вы удивлены таким результатом матча?
– Конечно, удивлен, потому что «Динамо» лучше выглядело, чем «Университатя». Хотелось бы, чтобы забили голик. Наверное, как и все желали.
– Чего именно не хватило «Динамо» для победы?
– Качественных футболистов, которые могут качественно играть вперед, принимать решения и не бить вверх на трибуны, а попадать по воротам.
– Как вы можете оценить эту игру, учитывая, что это был первый матч сезона?
– Мы можем развивать разговор о том, что команда входит-выходит из предсезонной подготовки, что нужно 3 года на то, чтобы команда построилась, но времени нет. Сегодня есть еврокубки, и их нужно брать. Братья и выходить дальше. Так было раньше в «Динамо». На сегодняшний день немного тяжелее по исполнителям. Это первая официальная игра сезона, поэтому, может, где-то перенервничали. Увидим, как сыграют вторую игру, ведь им нужно двигаться вперед.
– Ожидаете ли вы появления Мунгенге в ответном матче?
– Я не знаю его. Кто придет – пусть показывает игру. А кто он, что он – я не знаю, кто это.
– Что нужно исправить во втором матче, чтобы дожать соперника?
– Во-первых, попадать в створ ворот, отдельным футболистам больше брать на себя игру возле штрафной и показывать класс. «Динамо» на голову выше «Университати», поэтому нужно брать этот матч.
– Какой у вас прогноз на ответный матч?
– Если я так говорю, то, наверное, чтобы выиграли. 1:0, 2:0, 2:1. Хотелось бы, чтобы был сухой матч, а сопернику забили как можно больше, – сказал Ващук.
Ответный матч состоится 16 июля.
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